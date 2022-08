Sommer-Events in Black Desert gestartet

Der südkoreanische Entwickler Pearl Abyss hat die Sommer-Events angekündigt, die bis zum 24. August in Black Desert laufen. Der neue Sandburgkampf, ein 30-gegen-30-PvP-Modus, spielt die zentrale Rolle in den erfrischenden Events.



Wenn Spieler dem Sandburgkampf über das Rote Schlachtfeld beitreten, werden sie automatisch entweder dem Papu- oder Otter-Team zugewiesen. Jedes Team hat drei zufällig vergebene Rollen, Krieger, Magier und Heiler. In dem 30-gegen-30-Todeskampf müssen die gegnerischen Spieler besiegt werden, um Punkte zu sammeln. Die Anzahl der Punkte, die ein Spieler bekommt, hängt von der Punkteanzahl ab, die der besiegte Gegner hatte. Das Team mit der höheren Gesamtpunktzahl am Ende des zehnminütigen Kampfs gewinnt und erhält Ingame-Gegenstände und Battlefield Tokens. Diese Tokens werden für besondere Münzen eingetauscht, um wertvolle Ingame-Gegenstände wie die Kiste mit den Sommeroutfits Coco & El Pento zu erhalten.



Zu den anderen Sommerevents gehören die Auktion „Meisterwerke des Jahrtausends“ von Kakuo, einem erfolgreichen Maler, und Parapura einem Papu-Bildhauer. Am Termian Beach können Spieler auf besondere Kunstwerke bieten. Zudem gibt es ein Angel-Event, Sandburgen, ein Screenshot-Event und neue Sommer-Outfits für alle Klassen. Auf die Community von Black Desert warten außerdem Twitch Drops, wenn sie ihren Lieblingscreatorn zuschauen.

Quelle: Pearl Abyss