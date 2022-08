Soccer Story kommt in den Xbox Game Pass XBU MrHyde am Fr, 12.08.2022, 16:00 Uhr

Das Spiel Soccer Story wird noch in diesem Jahr von No More Robots und PanicBarn auf die Plattformen PC, Xbox, Nintendo Switch, PlayStation und Google Stadia gebracht. Das Gute für unsere Konsolen ist, dass der Fußball-Rollenspiel-Mix auch in den Xbox Game Pass kommen wird. Hier ist ein erstes Video für euch:

Quelle: No More Robots