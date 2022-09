So sieht das Gameplay in Hardspace: Shipbreaker aus XBU MrHyde am Mi, 14.09.2022, 12:15 Uhr

Blackbird Interactive und Focus Entertainment haben wenige Tage vor dem Release von Hardspace: Shipbreaker einen neuen Gameplay-Trailer veröffentlicht, der viele Details des Spiels zeigt. Der Titel wird am 20. September für Xbox Series X|S und PS5 erscheinen. XBoxUser freuen sich besonders, da der Titel auch mit dem Xbox Game Pass spielbar sein wird.

Offizielle Infos:

Der heutige Trailer zum Hardspace: Shipbreaker Gameplay zeigt viele Details des Spiels auf das Konsolenspieler schon lange warten. Entdeckt das immersive Space-Setting wo ihr in die Haut eines Abwrackers im All schlüpfen werdet, eine packende Story-Kampagne oder genießt die Ruhe im Free Play Modus. Schaut euch an, wie man die vielen Tools im Weltraum korrekt anwendet und gewinnt einen Eindruck von der herausragenden Simulation der Schwerelosigkeit, die ihr während eurer gefährlichen Schichten erkunden werdet. Bereitet euch auf zahlreiche Gefahren vor und denkt immer daran, dass eure gnadenlosen Arbeitgeber der LYNX Corporation euch nicht unbedingt zur Seite stehen werden. Das Gute daran? Ihr habt vielleicht mehr Macht, als es zunächst den Anschein hat und könnt die Arbeitsbedingungen der Abwracker ja möglicherweise verbessern.

Quelle: FocusHomeInteractive