So kämpft der Omni Man in Mortal Kombat 1

Mo, 06.11.2023, 18:00 Uhr

Warner Bros. Games hat einen neuen Gameplay-Trailer zu Mortal Kombat 1 veröffentlicht, in dem der DLC-Gastkämpfer Omni-Man, der von dem Comic Invincible und der gleichnamigen Zeichentrickserie auf Prime Video inspiriert wurde, vorgestellt wird. Das neue Video zeigt Omni-Man's charakteristisches Aussehen, zusammen mit seinem beeindruckenden Moveset, dass die übermenschliche Stärke, Geschwindigkeit und Flugfähigkeiten des Charakters beinhaltet.



Omni-Man, auch bekannt als Nolan Grayson, stammt von der außerirdischen Welt Viltrum und hat lange dafür gekämpft, seine Wahlheimat „Erde“ als einer der mächtigsten Champions des Planeten zu schützen. Er hat sogar seinen Sohn, den Helden Invincible (Mark Grayson), dazu erzogen, in seine Fußstapfen zu treten und sein Erbe fortzuführen. Aber die wahre Mission des viltrumitischen Kriegers war niemals Wohltätigkeit – sie war die Eroberung. Und das expansionshungrige Viltrum-Imperium hat nicht die Absicht, vor Earthrealm Halt zu machen.



Omni-Man wird am 9. November im Rahmen der Early-Access-Phase für Besitzerinnen und Besitzer des Mortal Kombat 1 Kombat Packs und am 16. November offiziell verfügbar sein. Omni-Man wird in Mortal Kombat 1 von dem Schauspieler J. K. Simmons vertont, der die Figur auch in der Zeichentrickserie Invincible spricht. Staffel 2 von Invincible feiert am 3. November Premiere auf Prime Video.



Der neue Trailer bietet zudem einen neuen Blick auf Tremor, einen DLC-Kameo-Kämpfer, der Spielerinnen und Spieler mit einer Reihe von Unterstützungen im Kampf aushelfen kann. Tremor wird ab dem 20. November als Teil des Kombat Packs und einzeln erhältlich sein.



Außerdem beginnt am 9. November die nächste Saison des Invasions-Modus und der Kombat-Liga – Saison des Blutmonds – mit neuen Herausforderungen, Bosskämpfen, Belohnungen und mehr.



Das Mortal Kombat 1 Kombat Pack enthält den Jean-Claude Van Damme Charakter-Skin für Johnny Cage (ab sofort erhältlich), einen einwöchigen Vorabzugang zu sechs neuen spielbaren Charakteren – Quan Chi, Ermac, Takeda Takahashi, Peacemaker, Omni-Man und Homelander – sowie fünf neue Kameo-Kämpferinnen und -Kämpfer (Veröffentlichungstermine für Charaktere und Kameos werden noch bestätigt). Das Kombat Pack ist ab sofort als Teil der Mortal Kombat 1 Premium Edition oder separat für 39,99 EUR (UVP) erhältlich.

Quelle: Warner Bros. Games