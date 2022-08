Smash Boats schlägt bald auf der Xbox zu XBU MrHyde am Mo, 15.08.2022, 14:30 Uhr

Der Wasser-Spaß Smash Boats kommt noch in dieser Woche, genauer gesagt am 18. August, auf die Xbox Konsolen. Die Smash Boats: Waterlogged Edition wird zunächst nur einen Singleplayer bieten, aber ein Multiplayer-Modus kann in Zukunft noch dazukommen. Hier sind erste Szenen im Video zu sehen:

Quelle: Smash House Games