Skull Island: Rise of Kong teilt ordentlich aus XBU MrHyde am So, 22.10.2023, 13:45 Uhr

Skull Island: Rise of Kong ist ab sofort für Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, PS4, PS5 und PC über Steam erhältlich. Basierend auf der Romanreihe von Joe DeVito um Skull Island und Merian C. Coopers King Kong schlüpfen die Spieler in diesem aufregenden Third-Person-Action-Adventure in die Rolle von Kong und begeben sich auf einen Rachefeldzug um ihren rechtmäßigen Platz als König von Skull Island zu behaupten.



Um den Tod von Kongs Eltern durch das ultimative Alpha-Raubtier, den Saurierschreck Gaw, zu rächen und den Thron zu erobern, erleben die Spieler ein actiongeladenes Abenteuer. Auf der mysteriösen Insel Skull Island mit ihrer exotischen Flora und Fauna warten unzählige Geheimnisse, mächtige Ur-Bestien und einzigartige Bossgegner.

Quelle: GameMill Entertainment