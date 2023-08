Skins und Käufe aus Modern Warfare II können in Modern Warfare III übertragen werden XBU ringdrossel am Fr, 11.08.2023, 11:15 Uhr

Gute Nachrichten für Spieler, die ihre freigschalteten Skins und Käufe aus Call of Duty: Modern Warfare II gerne in den kommenden Titel Call of Duty: Modern Warfare III übertragen wollen. Diese können samt Bundles und Operators vollständig in den neuen Titel übernommen werden.

Das hat es bislang noch nicht in der Geschichte von Call of Duty gegeben. Vorher gab es keine Möglichkeit diese Art von Inhalten in das neue Spiel zu übernehmen.

Call of Duty: Modern Warfare III wird offiziell am 17.08.23 von Activision präsentiert.

Quelle: Activision