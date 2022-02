Skautfold: Shrouded in Sanity für Xbox One bestätigt XBU ringdrossel am Di, 08.02.2022, 11:00 Uhr

Die Red Art Games haben mit Pugware bekanntgegeben, dass sie das Horrorspiel Skautfold: Shrouded in Sanity entwickeln. Der Titel soll seine Inspirationen von Resident Evil 1 und Dark Souls beziehen und wird unter anderem für Xbox One produziert. Wir haben den passenden Trailer für euch in der News bereitgestellt.

Skautfold: Shrouded in Sanity erscheint am 11.02.22 für Xbox One, PS4 und Switch

Quelle: Red Art Games