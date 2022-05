Simon the Sorcerer kehrt auf PC und Konsolen zurück XBU TNT2808 am Fr, 20.05.2022, 13:45 Uhr

Kennt ihr noch das Point-and-Click-Adventure Simon the Sorcerer? Der junge Zauberer kehrt zurück - in Simon the Sorcerer - Origins. Das Spiel befindet sich derzeit für PC und Konsolen in Entwicklung, soll Anfang 2023 erscheinen und stellt ein Prequel zum Original dar.

Das Spiel versetzt euch einige Wochen vor die Ereignisse der alten Klassikers und erweckt die Welt mit modernen Mitteln zum Leben. Freut euch auf Magie, nahtlose Echtzeitsequenzen und natürlich jede Menge Rätsel. Auch die Story kommt nicht zu kurz - und soll nebenbei endlich einige Fragen beantworten, die sich seit jeher Fans des Originals stellten.

Einen ersten Vorgeschmack bekommt ihr im Teaser-Trailer:

Quelle: Leonardo Interactive