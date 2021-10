Silver Chains debütiert passend zu Halloween auf Xbox Series X/S XBU TNT2808 am Mi, 13.10.2021, 16:30 Uhr

Bald ist Halloween, was liegt da also näher als ein Horrorspiel wie Silver Chains auch für die Xbox Series X/S herauszubringen. Schon ab dem 20. Oktober könnt ihr in First Person loslegen.

Nach einem Autounfall verschlägt es euch auf der Suche nach Hilfe und Obdach in ein altes englisches Anwesen. Doch ihr seid nicht allein... Bei dem Versuch zu fliehen, bemerkt Peter, Protagonist des Spiels, das er hier schon einmal war - ihr müsst Rätsel lösen, um das Geheimnis zu lösen.

Features:

Atmosphärisches Horrorerlebnis : Photorealistische und detaillierte Grafik sowie ein immersiver Soundtrack bringen das alte Anwesen zum Leben.

: Photorealistische und detaillierte Grafik sowie ein immersiver Soundtrack bringen das alte Anwesen zum Leben. Story-Erkundungs-Spiel mit Rätsel- und Actioneinlagen : Lüftet das Geheimnis des Anwesens und entdeckt durch das Lösen von Rätseln geheime Orte.

: Lüftet das Geheimnis des Anwesens und entdeckt durch das Lösen von Rätseln geheime Orte. Achtet auf die Gefahren in der Dunkelheit: Das Böse könnt ihr nicht bekämpfen - lauft um euer Leben oder versteckt euch.

Quelle: Headup