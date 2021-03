Signs of the Sojourner bald auf der Xbox erhältlich XBU MrHyde am Mo, 08.03.2021, 14:30 Uhr

Der Publisher Digerati kündigte die Veröffentlichung des Kartenspiels Signs of the Sojourner für den 19. März an. Zum Launch soll es 20% Rabatt in den digitalen Stores geben, der Preis ist uns allerdings noch nicht bekannt. Erste Szenen gibt es im folgenden Video zu sehen:

Quelle: Digerati