Sid Meier's Civilization VII ab sofort erhältlich XBU MrHyde am Di, 11.02.2025, 16:15 Uhr

2K und Firaxis Games geben bekannt, dass Sid Meier's Civilization® VII jetzt weltweit erhältlich ist. Das revolutionäre neue Kapitel der renommierten und geschichtsträchtigen Spiele-Franchise, das weltweit über 73 Millionen Mal verkauft wurde, erscheint erstmalig in der Geschichte des Franchise gleichzeitig für Konsolen und PC. Zu den Plattformen gehören PlayStation®5 (PS5®), PlayStation®4 (PS4®), Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo™ Switch, PC via Steam und Epic Games Store, sowie Mac und Linux via Steam.



„Dies ist ein ganz besonderer Moment für 2K, denn mit Civilization VII veröffentlichen wir ein Spiel, das das Erbe einer der beliebtesten Spielereihen der Geschichte ehrt und gleichzeitig auf ein neues Niveau hebt“, sagte Catharina Lavers Mallet, Senior Vice President und General Manager of Core Games bei 2K. „Die Partnerschaft mit Firaxis, einem Team, dessen Kreativität und Leidenschaft unübertroffen sind, wird erneut einen Meilensteinhervorbringen, der sowohl langjährige als auch neue Fans begeistern wird.“



„Civilization VII ist ein zentraler Bestandteil unserer kreativen Identität bei Firaxis - ein leidenschaftliches Team hat hierdie Grenzen dessen verschoben, was Strategiespiele leisten können“, sagte Heather Hazen, Studioleiterin von Firaxis Games. „Wir haben das bisher umfangreichste und ehrgeizigste Civilization-Spiel geschaffen und möchten unserer leidenschaftlichen Community, die uns über die Jahre begleitet hat, unseren tiefsten Dank aussprechen. Jetzt ist der Moment gekommen, gemeinsam diese neue Reise anzutreten und etwas zu erschaffen, an das wir glauben.“



In Civilization VII formen strategische Entscheidungen das einzigartige kulturelle Erbe eines sich entwickelnden Imperiums. Spieler:innen schlüpfen in die Rolle legendärer Anführer:innen aus der Geschichte und lenken den Lauf ihrer eigenen Zivilisation, indem sie für jedes Zeitalter der menschlichen Entwicklung eine neue Zivilisation wählen, die ihr Reich repräsentiert. Städte und architektonische Wunder können errichtet werden, um das Territorium zu erweitern, während technologische Fortschritte die Zivilisation voranbringen. Dabei steht es offen, mit rivalisierenden Zivilisationen zu kooperieren oder sie herauszufordern, während die unbekannte Welt erkundet wird. Der Weg zum Ruhm kann in einem fesselnden Einzelspielererlebnis oder im Online-Mehrspielermodus mit anderen Spielern online beschritten werden.

Quelle: 2K