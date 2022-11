Ship of Fools sticht in See XBU MrHyde am Mi, 23.11.2022, 15:45 Uhr

Team17 und Fika Productions haben nun den ulkigen Seefahrt-Koop-Roguelite-Titel Ship of Fools für Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X|S und Steam für PC veröffentlicht. Setze die Segel und brich zu einem Abenteuer auf, um einem ewig währenden Sturm und der Aquapokalypse zu trotzen, schließe dich einer beherzten Gruppe namens „Fools“ (die Narren) an, die ihren Namen und ihre menschlichen Attribute zu Recht trägt, bekämpfe riesige Ungeheuer aus der Tiefsee und beschütze die Stormstrider, das wackere Schiff der Fools.



Während die Fools neue Kurse zwischen den Klippen ihres bedrohten Heimatarchipels setzen, müssen sie sich solo oder mit einem Fool-Gefährten, der per Internet oder im lokalen Netzwerk dabei ist, der Enterversuche ihrer Feinde erwehren, Kanonen über das Deck manövrieren, ganz allgemein verteidigen und mehrfach die kabbelige See überqueren, um das Ende ihrer Welt zu verhindern. Jeder der Fools hegt sein ganz persönliches Erbe, das ihm passive Fähigkeiten verleiht: Shelbies Beruhigungszauber steigert beispielsweise die Feuerrate und Projektilgeschwindigkeit, und Finleys praktischer Hut schaltet jedes Mal, wenn die Stormstrider repariert wird, eine zufällige Belohnung frei.

Quelle: Team17