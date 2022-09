Shatter Remastered Deluxe erscheint Anfang November XBU MrHyde am Do, 29.09.2022, 09:45 Uhr

Der Entwickler und Publisher PikPok hat das Geschicklichkeitsspiel Shatter Remastered Deluxe angekündigt. Es soll am 2. November für Xbox Series X|S, Xbox One, Windows PC via Steam, Nintendo Switch und PlayStation 5|4 erscheinen. Hier seht ihr das physikbasierte Gameplay, welches an Arkanoid und ähnliche Klassiker angelehnt ist, es aber viel actionreicher interpretiert.

Quelle: PikPok