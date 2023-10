SHARK! SHARK! schickt euch in die Unterwasserwelt XBU MrHyde am Mi, 04.10.2023, 13:00 Uhr

BBG Entertainment hat mit SHARK! SHARK! eine Neuauflage des populären 16-Bit-Klassikers für PC, Nintendo Switch, Xbox One und Xbox Series X|S veröffentlicht. Kämpfe Dich als mutiger kleiner Fisch in SHARK! SHARK!, durch gefährliche Gewässer, entfliehe Wasserbestien und entdecke versteckte Schätze in der Tiefe des Meeres. Faszinierende Grafiken und herausfordernde Spielmodi bescheren den Spielern ein faszinierendes Unterwasser-Abenteuer. Tauche ein und schnapp' Dir die Schätze!

Quelle: BBG Entertainment GmbH.