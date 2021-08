Shakes on a Plane landet heute auf der Xbox XBU TNT2808 am Fr, 13.08.2021, 14:00 Uhr

Heute erscheint endlich der chaotische Couch-Koop-Flugbegleiter-Simulator Shakes on a Plane für die PlayStation 4/5 und die Xbox One und Xbox Series X/S. Auf die 19,99 € gibt es für kurze Zeit 20% Rabatt im Microsoft-Store.

Habt ihr schon immer von einem Leben in den Wolken geträumt, von einem zum anderen exotischen Platz fliegend und dabei die feinste internationale Küche genießend? Nu, wie wäre es nur dem Fliegen-Part und statt fremde Küchen zu genießen, serviert ihr Burger und Shakes an ungeduldige Passagiere, die sich dicht gedrängt in einer fliegenden Metallbox hoch oben in der Luft befinden?

Shakes on a Plane nimmt euch und bis zu drei Freunde auf eine kulinarische fliegende Erfahrung mit, mit chaotischen Umgebunden, einfacher Steuerung und taktischem Gameplay. Koordination, Delegation und Teamwork katapultiert euch zum Sieg und sichern euch eine Fünf-Sterne-Wertung in der "Wie war ihr Flug heute"-Umfrage. Und falls die Fluggäste mal zu unfreundlich sein sollten - schmeißt sie mit einem Fallschirm aus der Luftschleuse - vertraut uns, das ist so Standradprozedere bei allen Fluglinien.

Die Features:

Fliegen macht Spaß...richtig? : Schreiende Babys, unausstehliche Betrunkene, ungeduldige Businessclass-Flieger... Es ist nicht euer Job, die Passagiere auszusuchen, aber es ist euer Job, sie glücklich zu machen mit leckeren Snacks und Getränken.

: Schreiende Babys, unausstehliche Betrunkene, ungeduldige Businessclass-Flieger... Es ist nicht euer Job, die Passagiere auszusuchen, aber es ist euer Job, sie glücklich zu machen mit leckeren Snacks und Getränken. Teamwork makes the dream work : Schnappt euch bis zu drei Freunde und formt ein ideales Team - aber vergesst nicht, ihr seid mit ihnen in 30.000 Fuß Höhe in einer kleinen Metallröhre eingesperrt. Koordination, Kooperation und Geduld sind der Schlüssel zum Erfolg.

: Schnappt euch bis zu drei Freunde und formt ein ideales Team - aber vergesst nicht, ihr seid mit ihnen in 30.000 Fuß Höhe in einer kleinen Metallröhre eingesperrt. Koordination, Kooperation und Geduld sind der Schlüssel zum Erfolg. Ich habe den Fisch nicht bestellt : Ihr müsst aufs Detail achten, um ungeduldige Passagiere mit genug Essen zu versorgen, um sie hoffentlich für den Rest des Fluges in den Schalf zu versetzen. Stellt sicher, dass ihr die richtigen Bestellungen zuordnet, andernfalls könnte es in der Kabine sehr ungemütlich werden...

: Ihr müsst aufs Detail achten, um ungeduldige Passagiere mit genug Essen zu versorgen, um sie hoffentlich für den Rest des Fluges in den Schalf zu versetzen. Stellt sicher, dass ihr die richtigen Bestellungen zuordnet, andernfalls könnte es in der Kabine sehr ungemütlich werden... Das F in First Class packen... und UFO: Macht es euch nicht zu gemütlich... jedes Flugzeug ist unterschiedlich aufgebaut, ihr müsst euch also on the "fly" anpassen und die Auslieferung des Essen perfekt planen.

Quelle: Assemble Entertainment