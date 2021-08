Shadow of Conspiracy: Section 2 für Xbox Series angekündigt XBU ringdrossel am Fr, 27.08.2021, 08:45 Uhr

Wie das Elysium Game Studio angibt, arbeitet man mit dem Action RPG Shadow of Conspiracy: Section 2 an einem Nachfolger der Reihe. Das Spiel soll zugleich Shooter und Stealth kombinieren und den Spieler in eine düstere Zukunft von Berlin führen. Dazu haben wir noch einen frischen Gameplay-Trailer in die News für euch gepackt.

Shadow of Conspiracy: Section 2 erscsheint für Xbox Series und PS5

Quelle: Elysium Game Studio