SHADOW LABYRINTH erscheint Mitte Juli XBU MrHyde am So, 30.03.2025, 23:00 Uhr

Bandai Namco Entertainment Europe gibt das Release-Datum von SHADOW LABYRINTH bekannt. Das Spiel ist eine düstere Version des Klassikers PAC-MAN und birgt eine Welt voller Geheimnisse. Spielende können darin eine spannende Reise durch einen feindlichen Planeten antreten, auf dem neue, aber auch vertraute Gefahren lauern. SHADOW LABYRINTH erscheint am 18. Juli 2025 für Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC und kann ab sofort als digitale Standard und digitale Deluxe Edition vorbestellt werden.



Der brandneue Trailer zeigt Gameplay-Szenen, darunter einen weiteren Spielmodus, in dem Spielende die Form eines riesigen Mechs namens GAIA annehmen, der Feinden verheerenden Schaden zufügt. GAIA ist die neueste Enthüllung neben dem Nahkampfmodus des Schwertkämpfers Nr. 8 und dem Mini-PUCK-Modus, der es ermöglicht, kleine Bereiche im klassischen PAC-MAN-Stil zu erkunden.



Anders als bei früheren PAC-MAN-Spielen schlüpfen Spielende in SHADOW LABYRINTH in die Rolle eines neuen Charakters: ein Krieger namens Schwertkämpfer Nr. 8. Begleitet werden sie von PUCK, einem mysteriösen und dennoch vertrauten gelben Begleiter, welcher die Rolle des Wegweisers und Beschützers übernimmt und den Spielenden bei der Flucht von dem gefährlichen Planeten hilft.



Auf ihrem Weg begegnen Spielende zunehmend herausfordernden Feinden und Rätseln, die mit 2D-Action-Plattformer-Mechaniken bewältigt werden müssen. SHADOW LABYRINTH bietet eine weitläufige, labyrinthartige Welt, die es zu erkunden gilt, wobei Geheimnisse über den Planeten, seine Bewohner und PUCKs Rolle darin aufgedeckt werden. Die Geschichte schöpft dabei nicht nur aus PAC-MAN, sondern greift auch auf Bandai Namcos umfangreiche Bibliothek klassischer Spiele zurück.

Quelle: Bandai Namco Entertainment Inc.