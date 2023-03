Shadow Gambit: The Cursed Crew stelle euch die Charaktere vor XBU MrHyde am Mo, 27.03.2023, 12:00 Uhr

In einem neuen Trailer, der während der Future Games Show gezeigt wurde, stellen euch die Entwickler von Mimimi Games die Charaktere vor, die in ihrem kommenden Spiel Shadow Gambit: The Cursed Crew dabei sein werden. Der Titel soll noch in diesem Jahr für PC, Xbox Series X|S und PlayStation 5 erscheinen.

Quelle: Mimimi Games