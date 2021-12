Serious Sam 4 ballert via Xbox Game Pass XBU MrHyde am Mi, 08.12.2021, 16:15 Uhr

Die beliebte Shooterreihe geht mit Serious Sam 4 auf aktuellen Konsolen in die nächste Runde und ist für Xbox Series X auch im Xbox Game Pass erhältlich. Ansonsten kann man das Spiel für 39,99 Euro im Microsoft Store kaufen.



Die Menschheit wird belagert, während sich die ganze Macht von Mentals Horden über die Welt ausbreitet und das verwüstet, was von einer zerbrochenen und geschlagenen Zivilisation übrig geblieben ist. Der letzte verbliebene Widerstand gegen die Invasion ist die Earth Defense Force unter der Führung von Sam „Serious“ Stone und seinem schwer bewaffneten Trupp von Außenseiterkommandos.

Quelle: Devolver Digital