SD GUNDAM BATTLE ALLIANCE ist verfügbar
Fr, 26.08.2022, 16:00 Uhr

Bandai Namco Europe verkündet, dass SD GUNDAM BATTLE ALLIANCE ab sofort für Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4 und PC erhältlich ist. Das actionreiche RPG bietet Spielerinnen und Spielern die Gelegenheit, prägende Momente des Gundam-Universums selbst zu erleben, indem es diverse Narrativen zusammenbringt: Von Mobile Suit Gundam bis zu Iron-Blooded Orphans tauchen Spielerinnen und Spielern in berühmte Szenen sowie Kämpfe des bekannten Anime ein. Auch die Vorbestellungen der digitalen Editionen sind nun live und beinhalten zahlreiche Boni, wie freispielbare Missionen, neue spielbare Einheiten sowie weitere exklusive Inhalte, sobald diese erhältlich sind.



Spielerinnen und Spieler müssen in SD GUNDAM BATTLE ALLIANCE ihre Kräfte vereinen, um eine verzerrte Welt zu korrigieren, indem sie die sogenannten „Historical Breaks“ überwinden und zur wahren Geschichte der diversen Gundam-Serien zurückkehren. Jede Mission hält dabei sowohl Single- als auch Multiplayer-Action bereit. Bis zu drei Spielerinnen und Spielern können gemeinsam spielen. Zudem verfügt SD GUNDAM BATTLE ALLIANCE über ein Fortschrittssystem mit dem Mobile Suits mithilfe von auf Missionen erhaltenen Blueprints weiterentwickelt, verbessert und verstärkt werden können. Spielerinnen und Spieler müssen in den schnellen actionreichen Kämpfen das Arsenal an vielfältigen Nah- und Fernkampf-Angriffen, Kombis und Spezialattacken jedes Mobile Suits nutzen.

Quelle: BANDAI NAMCO Entertainment