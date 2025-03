Schmiede wie ein Meister in Blades of Fire XBU ringdrossel am Fr, 28.03.2025, 09:30 Uhr

Blades of Fire enthüllt sein Herzstück - das Schmiedesystem, mit dem ihr mächtige Waffen für euren Kampf gegen das Chaos erschaffen könnt. In einem neuen Video zeigt Entwickler MercurySteam, wie ihr Materialien sammelt, Elemente kombiniert und Arans Ausrüstung in einem komplexen Handwerksprozess verbessert.

Das Video gibt euch einen Einblick hinter die Kulissen des Schmiedesystems und warum es für Arans Mission gegen die böse Königin Nerea entscheidend ist. Es ist der Auftakt einer Mini-Serie, die alle Kernelemente von Blades of Fire näher beleuchtet.

Tiefgründige Handwerksmechanik: Das Video führt euch durch die verschiedenen Schmiedephasen - von der Materialauswahl bis zur Waffenoptimierung. Egal ob ihr ein legendäres Schwert neu schmiedet oder mit elementaren Verbesserungen experimentiert, das Crafting-System bietet grenzenlose Kreativität und strategische Tiefe.

Beeindruckende Grafik: Mit der hauseigenen Mercury Engine verspricht Blades of Fire atemberaubende Details. Spieler sollen erleben, wie das Waffenschmieden mit wunderschönen Grafiken zum Leben erwacht, die die nötige Kunstfertigkeit für die mächtigsten Gegenstände im Spiel verdeutlichen.

Umfassende Anpassung: Wollt ihr eine Waffe erschaffen, die zu eurem Spielstil passt und bestimmten Feinden maximalen Schaden zufügt? Das Schmiedesystem ermöglicht die Anpassung von Werten, Materialien und mächtigen Eigenschaften. Findet Schmiedeschriftrollen, entwickelt eure Schmiedefähigkeiten und fertigt Waffen nach eurem Kampfstil. Die gewählte Waffenfamilie und verwendeten Materialien beeinflussen Eigenschaften wie Gewicht, Länge, Haltbarkeit, Durchschlagskraft und Schärfe.

Quelle: 505 Games