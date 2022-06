Scharrt sie um euch - ab August in Cult of the Lamb XBU TNT2808 am Fr, 10.06.2022, 16:45 Uhr

Ab dem 11. August müsst ihr euern eigenen Kult aufbauen. Unter anderem auf der Xbox One und Xbox Series X/S erscheint der lammfromme Titel namens Cult of the Lamb.

Gründe deinen eigenen Kult in einem Land der falschen Propheten, wage dich in verschiedene und mysteriöse Regionen, um eine treue Gemeinschaft von Waldanbetern aufzubauen und ihr Wort zu verbreiten, um der einzig wahre Kult zu werden.

Quelle: Devolver Digital