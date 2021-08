Sandbox-Adventure Trading Time angekündigt

Der Titel Trading Time soll für Xbox One & Series sowie für Nintendo Switch, PlayStation 4&5 und PC digital erscheinen. Ein Termin gibt es noch nicht, aber erste Infos zum Inhalt sowie einen Ankündigungstrailer.



In Trading Time erleidet ein Kapitän nach einem schrecklichen Sturm auf einer fremden Insel Schiffbruch und findet sein Boot in Trümmern vor. Mit seiner wertvollen Topfpflanze in der Hand versucht er, sein Boot zu reparieren und den Weg nach Hause zu finden. Die merkwürdigen froschähnlichen Einheimischen sprechen jedoch nicht seine Sprache und wollen ihm die benötigten Gegenstände nicht ohne Gegenleistung überlassen! Ein Netzwerk von Geschäften führt ihn über die ganze Insel, während er nach Materialien sucht, um sein Boot zu reparieren.

Quelle: Merge Games Limited