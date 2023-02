Saison 3 von Overwatch 2 startet heute XBU MrHyde am Di, 07.02.2023, 18:40 Uhr

Saison 3 beginnt heute, am 07. Februar, und bringt eine Menge brandneue Inhalte ins Spiel. Darunter befindet sich die neue Antarktis-Kontrollkarte, das neue Thema asiatische Mythologie mit einem mythischen Skin für Kiriko im Battle Pass, das Event Ultimativer Valentinstag im Spiel mit einem browserbasierten Overwatch-Datingsimulator: LoverWatch sowie die allererste IP-Zusammenarbeit in Overwatch 2. Außerdem kehrt PachiMärzi im März zurück!



Lest weiter im Blogpost für eine kurze Zusammenfassung der Änderungen an der Spielerzuweisung, der Rangliste und der Spielbalance, die wir in Saison 3 vornehmen, eine Vorschau auf unsere kommenden Patches und Details zur Rückkehr des Overwatch World Cups! Saison 3 führt außerdem den Workshop-Modus mit neuer Auto-Moderationstechnologie sowie mehrere Verbesserungen an der Barrierefreiheit ein. Legen wir los!

Quelle: Blizzard Entertainment Inc.