Sail Forth setzt die Segel im Sommer 2022 XBU MrHyde am Do, 18.11.2021, 15:45 Uhr

Wie The Quantum Astrophysicists Guild nun mitteilten, wird ihr neuer Titel Sail Forth im Sommer des kommenden Jahres seine Segel setzen. Über 30 Stunden Gameplay in sieben verschiedenen Welten sollen den Gamer an den Controller fesseln. Hier gibt es neue Szenen im Video zu sehen.

Quelle: The Quantum Astrophysicists Guild