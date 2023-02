Rumbleverse wird nach nur 6 Monaten abgeschaltet

Der Free-To-Play-Titel Rumbleverse erschien am 11. August 2022 und wird in diesem Monat am 28. Februar schon wieder abgeschaltet. In einem letzten Abschiedspost bedanken sich die Entwickler noch einmal für die Teilnahme und schildern weitere Details in ihrem Blog.

We have an important announcement to share. On February 28, 2023, Rumbleverse servers will go offline. Players who have made any purchase since launch will be eligible for a refund. We thank you so much for playing. Please see the full details on our blog https://t.co/VNJ9U7bCeX pic.twitter.com/qi9clgDerb