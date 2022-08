Roller Drama soll Anfang 2023 erscheinen XBU MrHyde am Mo, 01.08.2022, 20:05 Uhr

Der Entwickler Open Lab Games arbeitet derzeit an dem Titel Roller Drama. Das Spiel wird Anfang 2023 für PC, Switch, iOS und Android erscheinen und bald darauf auch für PlayStation 4 und 5 sowie Xbox Series X/S und Xbox One erhältlich sein.



Zum Spiel:

Roller Drama ist das Mashup-Spiel deiner Träume, das Visual Novel und Sportmanagement vereint! Führe ein Team von Roller-Derby-Athleten zum Sieg, indem du Strategie und Echtzeitsteuerung einsetzt, um die Konkurrenz zu schlagen. Außerhalb des Rings musst du fünf große Persönlichkeiten managen, die sich mit Freundschaft, Herzschmerz und dem allmählichen Zusammenbruch der spätkapitalistischen Gesellschaft herumschlagen müssen. Deine Entscheidungen und der Ausgang jedes Spiels wirken sich auf das endgültige Schicksal des Teams aus.

Quelle: Open Lab Games