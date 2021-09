Roguelite Hack'n'Slash Skeletal Avenger erscheint noch in diesem Monat XBU TNT2808 am Do, 23.09.2021, 16:15 Uhr

In wenigen Tagen, genauer am 29. September, erscheint für den PC, die Xbox One und Xbox Series X/S sowie PlayStation-Konsolen Skeletal Avenger. Bei dem Spiel handelt es sich um ein skillbasiertes Roguelite Hack'n'Slash mit Rollenspielelementen.

Als Spieler übernehmt ihr die Kontrolle eines untoten Kriegers mit herausragenden Fähigkeiten: Ihr werft euern Kopf herum, der etwa explodieren oder Pfützen aus zersetzender Totengalle hinterlassen kann. Es gibt außerdem eine Vielzahl an Perks, die jeden Durchlauf einzigartig machen.

Features:

Erschafft dank über 50 Perks und Schmuckstücke für jeden Lauf euern eigenen Spielstil

Enthauptet euch selbst, um Spezialattacken auszuführen

Kämpft in vier Umgebungen: Kerker, Kanäle, dunkle Höhlen und im Schloss eines Zauberers

Über ein Dutzend Gegner mit einzigartigen Verhaltensmustern

Erforscht prozedural generierte und handgemachte Level

Stattet euer Skelet mit immer mächtigerer Ausrüstung aus

Kauft Upgrades, die euch stärker machen

Singleplayer und lokaler Koop mit zwei bis vier Spielern

Endlose Quests im NG+-Modus

Arena-Herausforderungen, um eure Skills auf die Probe zu stellen

Quelle: 10tons