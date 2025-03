Rhythmischer Widerstand: Demo von Antro jetzt für Konsolen verfügbar XBU ringdrossel am Fr, 14.03.2025, 10:15 Uhr

Taucht ein in die unterirdische Metropole von Antro! Publisher SelectaPlay und Entwickler Gatera Studio haben eine actiongeladene Demo ihres neuen 2.5D-Rhythmus-Plattformers für Xbox Series, Xbox One und PlayStation veröffentlicht.

In der Demo schlüpft ihr in die Rolle des Kuriers Nittch, der sich durch die düsteren Straßen der unterirdischen Stadt bewegt. Seine Mission wird sein Leben für immer verändern und könnte der Auftakt zu einer Revolution sein. Bewegt euch zum Beat urbaner Musik und stellt euch gegen das unterdrückerische Regime "La Cúpula", das Antro und seine Bewohner mit eiserner Faust kontrolliert.

Nach dem großen Kollaps hat nur ein Prozent der Menschheit überlebt und sich unter die Erde zurückgezogen. In den Tiefen des ehemaligen Barcelona entstand Antro – eine erstickende Unterwelt, in der die Eliten herrschen, während die Unterdrückten in den tiefsten, schmutzigsten Ebenen unter brutaler Zwangsarbeit leiden. Kunst und Musik sind verboten, Freiheit existiert nicht mehr.

Kombiniert packende Parkour-Bewegungen mit kniffligen Rätseln und entkommt hartnäckigen Verfolgern – alles synchron zum Puls von Hip-Hop, Drill, R&B und elektronischen Beats. In Antro bewegt sich die Welt im Rhythmus, und ihr müsst mithalten!

Die Antro-Demo ist jetzt in den digitalen Stores für Xbox Series, Xbox One und PlayStation sowie auf Steam für PC verfügbar

Quelle: SelectaPlay