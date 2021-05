Reverie Knights Tactics erscheint im Herbst XBU MrHyde am Do, 27.05.2021, 16:15 Uhr

Im kommenden Herbst soll mit Reverie Knights Tactics ein taktisches Rollenspiel für Xbox One, Xbox Series X, Nintendo Switch, PC, PlayStation 4 und PlayStation 5 erscheinen. Derzeit befindet sich der Titel noch bei 40 Giants Entertainment in der Entwicklung, aber es gibt erste Szenen im folgenden Ankündigungstrailer zu sehen. Zum Spiel:



Begeben Sie sich auf eine Expedition, um Lennorien zu finden, die lange verschollene Elfenstadt. Retten Sie diejenigen, die Sie verloren haben, während Sie die Goblin-Bedrohung bekämpfen, die Terror über den Kontinent verbreitet! Führen Sie Ihre Gruppe von Helden an, von denen jeder über spezielle Fähigkeiten und Fertigkeiten verfügt, die es Ihnen ermöglichen, verschiedene Kampfstrategien anzuwenden, um Ihre Feinde zu besiegen. Entdecken Sie eine Fantasiewelt mit tiefgründiger Karten- und Szenario-Erkundung in einem epischen Abenteuer im Stil eines visuellen Romans! Stellen Sie aus den gesammelten Schätzen neue Gegenstände und Accessoires her und nutzen Sie diese als taktischen Vorteil, wenn Sie Ihre Charaktere konfigurieren.

Quelle: 1C Entertainment