Retro Pixel Racers erscheint für Xbox XBU ringdrossel am Di, 01.03.2022, 09:45 Uhr

Das Rennspiel Retro Pixel Racers wird im kommenden Monat am 10. März für Xbox Series und Xbox One auf den Markt kommen. Im klassichen Top-Down-Look können Spieler in heißen Rennpartien gegeneinander antreten.

Retro Pixel Racers erscheint für Xbox Series, Xbox One, PS5 und PS4

Quelle: JanduSoft