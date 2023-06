Remnant II: Veröffentlichungsdatum bekannt

Gearbox Publishing und Gunfire Games haben bekannt gegeben, dass ihr Third-Person Action-Survival-Shooter REMNANT II am 25. Juli 2023 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S verfügbar sein wird.



In REMNANT II müssen sich die Spieler allein oder zu dritt übermächtigen Gegnern stellen und dynamisch aufgebaute Welten mit verzweigten Questreihen, einzigartiger Beute und furchteinflößenden Feinden durchstreifen. Fans, die die REMNANT II Ultimate Edition digital kaufen, erhalten außerdem am 21. Juli 2023, drei Tage vor dem offiziellen Starttermin, frühen Zugang zu REMNANT II. Darüber hinaus erhalten Spieler, wenn sie eine digitale Edition vorbestellen, auch frühen Zugang zur Archetypenklasse des Revolverhelden.

Quelle: THQ Nordic