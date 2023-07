Remnant II mit wird mit 60fps auf der Series X ausgeliefert

Gunfire Games Präsident David Adams gibt auf Twitter an, dass der kommende Actiontitel Remnant II mit einem Performance Modus für 60 fps auf der XBox Series X und der PS5 erscheinen wird. Zwar gibt es hier und da Framedrops aber insgesamt sei die Bildrate stabil.

Zudem gibt es ein neues Video, das die Fähigkeiten und Talente des Jäger-Archetypen im kommenden Action-Survival-Shooter Remnant II zeigt.

Ok. So far these are easy. 1) yes you can turn off motion blur 2) No. No swamp stuff. Sorry. 3) Yes. There is a 60fps performance mode on console XSX and PS5. It may dip occasionally but it’s overall pretty solid.