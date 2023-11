REMNANT II: Erster DLC erscheint am 14. November XBU MrHyde am Do, 02.11.2023, 17:15 Uhr

Gearbox Publishing und Gunfire Games geben bekannt, dass The Awakened King, der erste DLC für REMNANT II, am 14. November für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S für 9,75 Euro erscheint. Hierbei handelt es sich um den ersten Teil des dreiteiligen DLC-Bundles, das für REMNANT II zuvor angekündigt wurde. Fans können das DLC-Bundle am 14. November für 24,50 Euro erwerben, um Zugriff auf den DLC „The Awakened King“ und zwei weitere Teile zu erhalten, die nächstes Jahr erscheinen sollen. Besitzer der Ultimate Edition von REMNANT II erhalten den DLC ohne Zusatzkosten.



Im kommenden DLC für REMNANT II ist der „Einzig Wahre König“ erwacht und will Blut sehen. Während seines Tiefschlafs, der ihn fast sein Leben gekostet hat, wurde er von der Saat korrumpiert und in den Wahnsinn getrieben. Nun wittert er an jeder Ecke Verrat und führt einen Rachefeldzug. Seit der Ankunft seines Schlosses in einer Küstenstadt der Dran sind wilde Stürme aufgezogen, die allerlei Kreaturen aus der Tiefe hervorbringen und Geheimnisse offenbaren. In dieser komplett neuen Handlung liegt es an den Überlebenden, die Mysterien des „Einzig Wahren Königs“ zu enthüllen, während sie einen zuvor verborgenen Bereich in Losomn erkunden. An diesem sonderbaren Ort werden Überlebende neue Gewölbe durchqueren, mächtige Ausrüstung entdecken, auf unverhoffte Verbündete treffen und sich im Laufe ihres Abenteuers neuen Gefahren stellen, um zum „Einzig Wahren König“ zu gelangen und diesen ein für alle Mal zu besiegen.

Quelle: THQ Nordic