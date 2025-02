Releasetermin von Blue Prince bekannt XBU MrHyde am Mi, 26.02.2025, 12:30 Uhr

Auf dem ID@Xbox Showcase gaben der schwedische Indie-Publisher Raw Fury und Entwickler Dogubomb bekannt, dass ihr mysteriöses Puzzle-Adventure Blue Prince am 10. April für PlayStation 5, Xbox Serie X|S, PC via Steam und Windows erscheinen wird. Darüber hinaus wird Blue Prince zum Launch über den PS+ Spielekatalog für Extra- und Premium-Mitglieder sowie als Day One Release auf dem Xbox Game Pass erhältlich sein.



Blue Prince kombiniert fesselnde Mystery-, Strategie- und Puzzle-Elemente zu einer unvorhersehbaren Reise durch Mt. Holly, einem seltsamen Anwesen mit sich ständig verändernden Räumen. Auf der Suche nach dem mysteriösen Zimmer 46 müssen sich die Spieler ihren eigenen Weg durch die Räume bahnen, die voller Geheimnisse und Herausforderungen stecken. Jedes Zimmer ist in seiner Funktion einzigartig und jeder Schritt bringt die Spieler dem Geheimnis ein Stück näher.

Quelle: Raw Fury