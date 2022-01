Release von King Arthur: Knight's Tale verschoben XBU MrHyde am Fr, 14.01.2022, 13:30 Uhr

Eigentlich sollte King Arthur: Knight's Tale auf Steam am 15. Februar erscheinen, nun peilen NeocoreGames den 29. März 2022 an. Ob die Versionen von Xbox Series X|S und PlayStation 5 dadurch auch sehr viel später erscheinen, ist noch unbekannt. Ein Termin dafür steht eh noch nicht fest, wir hoffen aber darauf, dass es in diesem Jahr soweit sein wird. Hier noch das letzte Entwicklervideo zum Titel für euch.

Quelle: NeocoreGames