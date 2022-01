Release Trailer zum Spiel Lacuna XBU MrHyde am Mi, 05.01.2022, 16:15 Uhr

Lacuna - A Sci-Fi Noir Adventure, so heißt der Titel des Adventures aus dem Hause Assemble Entertainment. Das Entwicklerstudio DigiTales Interactive versetzt euch in die Rolle des Agenten Neil Conrad und ihr steckt mitten in einer Mordsache. Befragt Zeugen und findet heraus, was geschehen ist. Der Fall scheint größer zu sein, als zunächst vermutet. Hier ist der Launch-Trailer dazu:

Quelle: Assemble Entertainment