Release-Termin von Wo Long: Fallen Dynasty steht fest XBU MrHyde am Fr, 28.10.2022, 12:00 Uhr

Das Dark-Fantasy-Spiel Wo Long: Fallen Dynasty wird am 3. März 2023 weltweit erscheinen, das gaben Team Ninja und Koei Tecmo bekannt. Die knallharte Dämonen-Jagd wird auf Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, auf PC über Windows und Steam und ab dem ersten Tag im Xbox Game Pass auf Konsole und PC erhältlich sein.



KOEI TECMO Europe kündigte außerdem an, dass neben der Standardversion des Spiels auch eine spezielle Wo Long: Fallen Dynasty Digital Deluxe Edition erhältlich sein wird, die einen Season Pass mit drei DLC-Packs enthält. Diese Packs enthalten neue Generäle, neue Dämonen, neue Szenarien, neue Stages, neue Waffentypen und mehr. Die Digital Deluxe Edition enthält außerdem ein digitales Artbook und einen digitalen Mini-Soundtrack. Käufer der Digital Deluxe Edition werden mit dem Season Pass/DDX-Bonus „Qinglong Armor" belohnt.





Darüber hinaus hat KOEI TECMO Europe einen Frühkauf-Bonus für Wo Long: Fallen Dynasty bekanntgegeben. Wer das physische oder digitale Spiel bis zum 16. März erwirbt, bekommt die besondere „Baihu-Rüstung". Diejenigen, die das Spiel digital vorbestellen, erhalten sowohl den Frühkaufbonus als auch den Vorbestellerbonus: „Zhuque Armor".



Zudem wird es eine limitierte SteelBook-Version von Wo Long: Fallen Dynasty geben. Die SteelBook® Launch Edition enthält eine exklusive Sammlerhülle sowie die Bonus-DLC-Gegenstände „Crown of Zhurong" und „Crown of Gonggong".

Quelle: Koei Tecmo