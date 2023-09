Release-Termin von Warhammer 40.000: Rogue Trader bekannt XBU MrHyde am Mo, 18.09.2023, 10:30 Uhr

Owlcat Games veröffentlicht das rundenbasierte Rollenspiel Warhammer 40,000: Rogue Trader am 7. Dezember 2023 für PC, Mac, PlayStation 5 und die Xbox Series S/X. Der brandneue Trailer dreht sich um die Story und zeigt einige der Entscheidungen, welche die Spieler auf ihrer schicksalhaften Reise treffen müssen, und stellt den letzten von zehn verfügbaren Begleitern vor, einen Drukhari names Marazhai. Dieser ist Teil einer Xenos-Rasse, die dafür bekannt ist, sich an den Schmerzen Anderer zu laben, um die eigene, abgenutzte Seele zu kräftigen.



Warhammer 40,000: Rogue Trader ist ein isometrisches, rundenbasiertes Rollenspiel, in dem die Spieler zu einem der angesehensten Freibeuter-Kapitäne der Galaxis werden. Spieler gehen im Dienste des Gott-Imperators auf Kreuzzug und werden von einer loyalen und vielseitigen Mannschaft begleitet. In der Koronus-Weite warten Reichtümer und Gefahren in gleichem Maße.

Quelle: Owlcat Games