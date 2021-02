Wie RedDeerGames jetzt mitteilte, wird die Xbox One Version des Indiegames Under Leaves am 5. März 2021 erscheinen. Vorbestellungen im Microsoft Store sollen ab dem 26. Februar mit einem Rabatt von 20% möglich sein. Neun verschiedene Ort und 29 animierte Tiere warten bereits auf euch.

Quelle: RedDeerGames