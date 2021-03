Release-Termin von Genesis Noir steht fest XBU MrHyde am Mo, 22.03.2021, 17:15 Uhr

Das Indiegame Genesis Noir wird laut Publisher Fellow Traveller und Entwickler Feral Cat Den bereits am 26. März 2021 unter anderem für die Xbox One Konsolen erscheinen. Noch kann der Titel im Microsoft Store nicht bestellt werden, sollte aber in wenigen Tagen möglich sein. Hier ist ein kurzer Release-Date-Trailer für euch.

Quelle: Fellow Traveller