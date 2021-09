Release-Termin von Echo Generation steht fest XBU MrHyde am Do, 30.09.2021, 17:15 Uhr

Am 21. Oktober wird Echo Generation exklusiv für Xbox Series X|S, Xbox One und Windows PC erscheinen. Der Titel wird auch direkt zum Start im Xbox Game Pass und Game Pass for PC verfügbar sein. Hier ist der neue Release Date Trailer für euch.

Quelle: Cococucumber