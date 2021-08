Release-Termin von Aeon Drive steht fest XBU MrHyde am Mo, 30.08.2021, 16:00 Uhr

Wie heute die Entwickler 2Awesome Studio und der Publisher CRITICAL REFLEX mitteilten, wird der Cyberpunk-Speedrunning-Plattformer Aeon Drive am 30. September erscheinen. Der Titel kommt digital in die Stores für Xbox One, Xbox X/S, PC, Playstation 4, Playstation 5 und Nintendo Switch.



Ein neues Video wird von den Entwicklern kommentiert und zeigt euch neue Gameplay-Szenen. Weitere Infos:



In Aeon Drive, einem Cyberpunk-Plattformer mit Speedrunning-Elementen, schlüpfen Spielerinnen und Spieler in die Rolle von Jackelyne, einer Space Rangerin, die verzweifelt nach Hause will. Bewaffnet mit ihrem Power-Schwert und ihrem Teleportationsdolch muss Jackelyne alle Antriebskerne finden, um ihr Schiff zu reparieren - und um die Stadt vor dem drohenden Untergang zu retten.



Jackelyne kann durch viele Bereiche der neonbeleuchteten Stadt sprinten und rasen und dabei ihre Fähigkeiten zur Zeit- und Raumveränderung einsetzen, um weiterzukommen.

Teleportiert euch durch Laser, Stacheln oder Sägen und geht im letzten Moment in die Hocke, um weiter durch die 100 Level von Neo-Barcelona zu sprinten.

Ein einzigartiges Zeitsprung-System erspart euch den Frust der Wiederholung und hält die Herausforderung frisch

Moderne und Retro-Optik vereinen sich im Pixel-Art-Stil des Spiels

Das fortschrittliche Punktesystem ermöglicht eine hohe Wiederspielbarkeit

Echtzeit-Schwierigkeitsanpassung – eingesammelte Zeitverzögerungsgeräte lassen sich strategisch einsetzen

Aeon Drive wird zwei separate Spielmodi bieten: Der Story-Modus kann alleine oder im lokalen/online Koop-Modus mit bis zu 4 Spielerinnen und Spielern gespielt werden. Kompetitives PvP kann ebenfalls mit bis zu 4 Spielerinnen und Spielern lokal und online gespielt werden.

Quelle: Awesome Studio