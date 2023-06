Release-Termin und Gameplay-Video zu Avatar: Frontiers of Pandora XBU MrHyde am Mi, 14.06.2023, 14:00 Uhr

Im Rahmen der Ubisoft Forward gab Ubisoft bekannt, dass Avatar – Frontiers of Pandora am 7. Dezember 2023 für PlayStation 5, Xbox Series X|S, Amazon Luna und Windows PC über Ubisoft Connect erscheint. In einem umfangreichen Walkthrough wurde zudem die Spielwelt vorgestellt.

Quelle: Ubisoft