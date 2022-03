Release-Termin für Wildcat Gun Machine steht fest XBU MrHyde am Mo, 21.03.2022, 15:45 Uhr

Daedalic Entertainment und Chunkybox Games haben das Release-Datum von Wildcat Gun Machine bekannt gegeben. Der Titel erscheint am 4. Mai für PC via Steam, Epic Games Store und GOG sowie für PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch. In diesem Kugelhagel-Dungeon-Crawler fackelt die Protagonistin nicht lange - schließlich steht sie mit einem ganzen Arsenal an Monster-zerlegenden Waffen riesigen Horden wenig knuddeliger Mutationen direkt aus der Hölle gegenüber.

Quelle: Daedalic Entertainment