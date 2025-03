Release-Termin für TRON: Catalyst bekannt

Big Fan, ein Herausgeberlabel von Devolver Digital, gab zusammen mit dem Entwickler Bithell Games und Disney Games das Veröffentlichungsdatum für TRON: Catalyst bekannt. Das isometrische, actiongeladene Spiel heißt dich in seiner fesselnden digitalen Welt willkommen, wenn es am 17. Juni 2025 für PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S und Nintendo Switch veröffentlicht wird.



Im neuen Trailer zum Erscheinungstermin steht Exo im Mittelpunkt des fesselnden Abenteuers von TRON: Catalyst, das äußerst widerstandsfähige und einfallsreiche Programm mit der unglaublichen Fähigkeit, Zeitschleifen zu erzeugen. Exo muss die Kontrolle über ihre mysteriösen Fähigkeiten erlangen und den unerklärlichen „Glitch“ aufdecken, der das Raster bedroht, während sie gleichzeitig der Verfolgung von Conn, einem bösartigen Agenten von Core, entgeht.



Kämpfe als Exo zu Fuß in agilen Kämpfen und erkunde das Arq-Raster mit dem Light Cycle, um Missionen zu erfüllen und wichtige Erkenntnisse zu gewinnen, die Exos Mission voranbringen. Exo nutzt die Fähigkeit des Glitch, die Zeit zurückzudrehen, um aus ihren Fehlern zu lernen, und muss sich durch die kriegführenden Fraktionen bewegen, um neue Wege zu erschließen und die Geheimnisse des Arq-Rasters zu lüften. TRON: Catalyst bietet den Fans neue Abenteuer im Arq-Raster, weitere Geschichten aus dem geliebten TRON-Universum und noch mehr fesselnde Action mit Neon-Akzenten, die die Fans kennen und lieben.

Quelle: Big Fan Games