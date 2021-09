Release-Termin der Crysis Remastered Trilogy steht fest XBU MrHyde am Fr, 03.09.2021, 14:00 Uhr

Am 15. Oktober 2021 soll es soweit sein und mit der Crysis Remastered Trilogy erscheint ein Stück Shooter-Videospielgeschichte mit besserer Performance und Grafik. Die Crysis Remastered Trilogy wird für Xbox und PlayStation in physischer Form verfügbar sein, sie ist auf die Next-Gen-Konsolen angepasst und optimiert.



Die ursprünglichen Versionen des Spieles liefen durchschnittlich auf 720p mit maximal 30 FPS. Auf den Next-Gen-Konsolen Xbox Series X und Playstation 5 können die Crysis Remastered-Spiele zwischen 1080p- und 4K-Auflösung mit bis zu 60 FPS laufen – erreicht werden diese Werte mit Dynamic Resolution. Zusätzlich zu der deutlich verbesserten Performance, bietet die Crysis Remastered Trilogy bessere Lichteffekte und visuell aufgehübschte Charaktere, Waffen sowie Umgebungen für kristallklare Grafik.



Schon vor der Veröffentlichung am 15. Oktober hat Crytek daher Vergleichsvideos veröffentlicht, die die Unterschiede zwischen den Remasters auf den Next-Gen-Konsolen im Vergleich zu den Originalspielen auf der Xbox 360 bzw. der PlayStation 3 zeigen. Wir haben hier die Xbox-Version für euch:

Quelle: Crytek