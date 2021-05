Release für Open Country enthüllt. Knuffte am Mo, 10.05.2021, 22:00 Uhr

505 Games hat neben einem neuen Trailer, das Release-Datum für das kommende Outdoor-Abenteuer Open Country veröffentlicht. Der neue Trailer gibt euch einen tieferen Einblick zu den Möglichkeiten im Spiel. Open Country erscheint am 03. Juni 2021 für Xbox One und Series, PS4 und PS5 sowie PC.

Open Country versetzt die Spieler:innen in die Wanderstiefel eines ganz normalen Büroangestellten, der sich nach Abwechslung vom beengten Stadtleben sehnt. Um der Hektik und dem Trubel der Großstadt zu entfliehen, begeben die Spieler:innen sich begleitet von ihrem virtuellen Hund in die ungezähmte Natur und entdecken ihre Überlebenskünste und die neu gewonnene Freiheit in der Wildnis.

Freiheit & Entdeckergeist – Die Spieler:innen durchstreifen drei handgemachte Landschaften samt Wettersystemen und einheimischer Flora und Fauna. Ein Geländewagen bringt sie durch bergiges Terrain.

– Die Spieler:innen durchstreifen drei handgemachte Landschaften samt Wettersystemen und einheimischer Flora und Fauna. Ein Geländewagen bringt sie durch bergiges Terrain. Jagd & Abenteuer – Als Survival-Spezialist muss man Gefahren erkennen und stets seine Vorräte im Auge haben. Ob beim Jagen, Angeln oder Ressourcen sammeln – die Wildnis steckt voller Herausforderungen.

– Als Survival-Spezialist muss man Gefahren erkennen und stets seine Vorräte im Auge haben. Ob beim Jagen, Angeln oder Ressourcen sammeln – die Wildnis steckt voller Herausforderungen. Meisterschaft & Lohn – Die Spieler:innen können sich hochstufen und bessere Waffen und Ausrüstung erhalten, indem sie Aufgaben und Missionen in der Stadt und für Gary auf der 'Snowridge Lodge' erledigen. Die wahren Meister ihres Fachs werden zum 'Master Outdoorsman'.

