Release Date Trailer zu Everdream Valley veröffentlicht XBU ringdrossel am Di, 23.05.2023, 10:45 Uhr

Die Jungs von Mooneaters geben an, dass der Fantasy-Titel Everdream Valley am 30.05.23 für die Konsolen auf den Markt kommen wird. Die Switch-Version erscheint erst später im Juni. Man betreibt einen Bauernhof mit einer Prise Magie. Was genau dahinter steckt, seht ihr im neuen Trailer dazu.

Everdream Valley erscheint am 30. Mai 2023 für Xbox Series, PS5 und PC

Quelle: Mooneaters